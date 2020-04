Al vierde keer politieagent bespuwd, in drie weken tijd al 174 corona-pv’s Joris Vergauwen

10 april 2020

12u41 4 Sint-Niklaas Donderdag is op de Grote Markt opnieuw een politieagent bespuwd. Het is al het vierde spuwincident in Sint-Niklaas in drie weken tijd. In totaal schreef de lokale politie de voorbije weken al 174 corona-pv’s uit, die betrekking hebben op 325 personen.

Agenten bespuwen in coronatijden, ook in Sint-Niklaas gebeurt het jammer genoeg. In de nacht van donderdag op vrijdag deed zich al een vierde spuwincident voor in de Wase hoofdstad. Deze keer werd een politieagent bespuwd op de Grote Markt. De omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk.

In totaal zijn er in Sint-Niklaas sinds 18 maart al 174 coronagerelateerde pv’s opgesteld. In 84 gevallen ging het over het negeren van het samenscholingsverbod, in 80 gevallen over ongeoorloofde verplaatsingen en 6 keer over het niet naleven van de verplichte sluiting.

Ook vier pv’s werden uitgeschreven voor het spuwen naar agenten, waarop strenge straffen staan. De 174 pv’s hebben betrekking op in totaal 325 mensen. “Algemeen worden de maatregelen goed nageleefd. Helaas is er nog een kleine hardleerse groep in de stad”, stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).