Al meer dan 38.000 inschrijvingen voor groepsaankoop groene stroom van provincie: deelnemen kan nog tot en met 3 februari JVS

25 januari 2020

16u56 0 Sint-Niklaas De negende groepsaankoop van 100 procent binnenlandse groene stroom en aardgas, georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen, heeft al meer dan 38.000 inschrijvingen opgeleverd. Nog tot 3 februari kunnen Oost-Vlamingen zich vrijblijvend inschrijven.

Vorig jaar stapten er zo’n 32.000 consumenten over naar een andere energieleverancier via de groepsaankoop. Dat leverde consumenten een besparing tussen de 195 en 367 euro op, volgens de provincie.

Bij de negende groepsaankoop wordt voor het eerst gekozen voor groene stroom die in eigen land wordt opgewekt. “Dit is energie die in eigen land gewonnen wordt uit zon, wind- en waterkracht en/of biomassa. De provincie heeft de ambitie om klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn in 2040. Met het aanbod van 100 procent groene stroom uit België zetten we grote stappen in de juiste richting”, zegt gedeputeerde Riet Gillis (Groen), bevoegd voor Klimaat en energie.

Eerder deze week maakte de VREG bekend dat een groot aantal gezinnen en bedrijven in 2019 van elektriciteits- en aardgasleverancier wisselde: 25,77 procent ten opzichte van 20,63 procent in het jaar daarvoor. “Groepsaankopen worden niet voor niets steeds populairder: inwoners besparen zo eenvoudig honderden euro’s per jaar en dragen tegelijkertijd bij aan een beter klimaat. Iedereen wint dus. En hoe meer inschrijvingen de groepsaankoop realiseert, hoe scherper de prijs wordt die leveranciers kunnen aanbieden.”

Alle geïnteresseerde inwoners van Oost-Vlaanderen kunnen zich vrijblijvend inschrijven tot en met 3 februari. Op 4 februari wordt er een veiling georganiseerd waarbij de provincie de leverancier met de scherpste prijs selecteert. Vervolgens wordt de persoonlijke besparing voor alle deelnemers berekend. Zij krijgen ten laatste op 15 maart een persoonlijk aanbod en kunnen dan tot 6 april beslissen of ze het aanbod willen aanvaarden. De provincie zorgt vervolgens voor de vlotte overstap naar hun groene energieleverancier.

Inschrijven kan online via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of via het gemeentelijk loket.