Al meer dan 200 huiskatten gesteriliseerd, gecastreerd en gechipt: “Nog tot eind december mogelijk met steun van de stad” JVS

09 december 2019

17u22 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur komt eenmalig tussenkomen bij het castreren of steriliseren, het chippen en registreren van katten. Dat is nog mogelijk tot eind december. Intussen zijn er al meer dan 200 huiskatten gesteriliseerd of gecastreerd en gechipt.

Van juli tot november werden al meer dan 200 huiskatten gesteriliseerd of gecastreerd en gechipt, met tussenkomst van de stad. Nog tot eind december zijn die subsidies mogelijk. “We willen de inwoners aanmoedigen om nog van deze laatste maand gebruik te maken om zich in regel te brengen, en hun huiskat te laten chippen, steriliseren of castreren”, stelt schepen voor Dierenwelzijn Wout De Meester (Groen).

De Vlaamse wetgeving legt op dat alle katten gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden en gechipt. “Omdat we merkten dat heel wat inwoners nog niet overgingen tot deze verplichting hebben we besloten om een éénmalige tussenkomst mogelijk te maken bij het castreren of steriliseren en chippen van huiskatten. Daarmee willen we onze inwoners aanmoedigen om zich in regel te stellen.”

De tussenkomst voor een huiskat bedraagt 10 euro voor het castreren van een kater, 30 euro voor het steriliseren van een kattin en 12 euro voor het chippen en registreren van zowel een kater als een kattin. Voor mensen met een kansenpas is er een verhoogde tussenkomst.

Meer info bij de stad op het nummer 03 778 32 65