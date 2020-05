Al bijna duizend handtekeningen: sp.a en PVDA houden petitie voor behoud van stadsbussen Joris Vergauwen

25 mei 2020

07u51 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas zijn sp.a en PVDA elk met een petitie gestart voor het behoud van de stadsbussen.

De Lijn werkt aan een nieuw vervoersplan dat vanaf eind 2021 wordt ingevoerd. Doel is om de frequentie en de snelheid op de trajecten met de grootste vraag te versterken. In dat plan verdwijnen de vier stadsbuslijnen.

Voor sp.a en PVDA is dat totaal onaanvaardbaar. Beide partijen zijn elk met een petitie gestart voor het behoud van de stadsbussen. “We vragen het stadsbestuur en De Lijn om op hun plannen terug te komen en te zorgen voor een sterk openbaar vervoer. Dat moet de wijken in de stad met het centrum en met elkaar verbinden door de inzet van moderne, milieuvriendelijke, vaste en frequent rijdende bussen”, klinkt het bij sp.a. Hun petitie is intussen door 560 mensen ondertekend.

Iets meer dan 400 mensen hebben momenteel de petitie van PVDA ondertekend. Daarmee vragen ze meer, betere en liefst gratis bussen. “Het behoud van het stadsbusnet en niet minder, maar méér en beter openbaar vervoer, dat eisen we”, klinkt het bij PVDA.

Versleten bussen

“Bij het personeel is er veel bezorgdheid. Volgens hen rijden er momenteel heel wat versleten bussen rond. Van de directie van De Lijn kregen ze geen antwoord op de vraag waarom die bussen niet worden vervangen. Nu we de plannen zien, wordt het echter duidelijker. De afbouw van de stadslijnen zat precies al langer in de planning van De Lijn”, aldus Jef Maes (PVDA). “Ik heb vorig jaar al het stadsbestuur voorgesteld om een onafhankelijke studie te houden om de impact en kostprijs van het invoeren van gratis openbaar vervoer te onderzoeken. Overal in Europa zetten steden in op meer en gratis openbaar vervoer om zo de leefbaarheid te verhogen. In Sint-Niklaas doet men net het tegenovergestelde. Om nog maar te zwijgen van de klimaatdoelstellingen. Hoe denkt dit stadsbestuur ooit die doelstellingen te bereiken zonder het openbaar vervoer uit te breiden?”

