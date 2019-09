Al 260.000 euro aan studies voor Stationsomgeving-Noord: “En nog steeds geen enkel plan” JVS

12 september 2019

09u09 0 Sint-Niklaas De voorbije jaren zijn er al voor in totaal 260.000 euro aan studies besteld voor de wijk Groot Kloosterland, of de Stationsomgeving-Noord. “Verschrikkelijk veel geld, dat bovendien nog tot geen énkel plan heeft geleid”, stelt CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer.

De weg naar een nieuwe Stationsomgeving-Noord, met centraal de wijk Groot Kloosterland, is al een lang proces. In de vorige bestuursperiode leverde het hoogspanning op, onder meer door het verzet van de burgerbeweging Red Kloosterland, waardoor het eerste masterplan naar de prullenmand werd verwezen. Intussen wil de nieuwe meerderheid deze bestuursperiode een nieuw masterplan opmaken. Vorige maand is nog een studiebureau aangesteld voor het uitvoeren van een mobiliteitsstudie voor het stadsdeel achter het station.

“Financieel onverantwoord”

“Er zijn tot nu toe al vijf studies besteld voor de wijk Groot Kloosterland en twee keer werd de studieopdracht uitgebreid. In totaal gaat het nu al over 260.000 euro studiekosten. Ik ben verrast door dat bedrag. Dat is verschrikkelijk veel geld. En tot nu toe heeft dat ook nog niks opgeleverd. Er ligt nog geen enkel plan op tafel”, aldus CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer. “Nog meer studies zijn echt financieel onverantwoord. Laat ons met de eigen stadsdiensten in echt overleg gaan met de bewoners en daadwerkelijk naar de zorgen van de mensen luisteren. Zo besparen we veel geld. Het is niet zo complex wat de bewoners vragen: minder dicht bouwen, minder hoog bouwen, meer groenvoorzieningen, veilig verkeer en effectieve inspraak.”

“Opnieuw begonnen”

Schepen voor Stadsvernieuwing Carl Hanssens (N-VA) erkent dat de kostprijs van de studies hoog oploopt. “Maar dat is ook logisch. Het hele proces is twee keer gestart. Het eerste masterplan hebben we laten vallen, en terecht. Nu beginnen we opnieuw. Daarom is de kostprijs ook twee keer zo hoog. Het is geen schande om in te zien dat het niet goed was, dat er fouten waren gemaakt, om nu opnieuw met een propere lei te starten. Alles wat nu nog komt, zit wel al in dat bedrag inbegrepen. Anderzijds bekijken we nu ook een groter gebied, het ruimere stadsdeel.”

Dat de eigen stadsdiensten het werk van studiebureau’s kunnen uitvoeren, weerlegt de schepen. “Die opmerking komt heel vaak terug. Maar voor ingrijpende en complexe plannen moet je nu eenmaal de nodige expertise aantrekken. Het gaat altijd over verschillende disciplines. We hebben bijvoorbeeld geen landschapsarchitecten in huis. Op die manier kopen we ook expertise in.”

Een overzicht van de studies:

- conceptstudie door Maat-ontwerpers: 60.000 euro (via conceptsubsidie)

- uitbreiding studieopdracht Maat-ontwerpers: 19.360 euro

- mobiliteitsstudie door Vectris: 21.859,86 euro

- opmaak nieuw masterplan door TV Blauwdruk-Palmbout: 65.291,60 euro (lopende)

- participatietraject nieuw masterplan door Common Ground: 22.691,13 euro

- uitbreiding opdracht Common Ground: 28.785,90 euro (gepland)

- mobiliteitsstudie door Tridée: 42.350 euro (gepland)