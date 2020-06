Agressieve treinreiziger in de cel nadat hij personeel Securail bespuwt Kristof Pieters

17 juni 2020

17u26 8 Sint-Niklaas In het station van Sint-Niklaas heeft zich dinsdagavond een spuwincident voorgedaan op een trein. De dader, een prille twintiger, werd aangehouden en opgesloten in de gevangenis.

Het incident deed zich voor rond 19.40 uur op de trein van Antwerpen naar Poperinge ter hoogte van Sint-Niklaas. Een passagier kon geen ticket voorleggen en weigerde zich ook te identificeren. De conducteur vroeg daarop bijstand aan Securail, de veiligheidsdienst van de spoorwegen. De deuren van de trein bleven gesloten tot de ploeg ter plaatse was. De passagier gedroeg zich echter bijzonder agressief en deelde één van de veiligheidsagenten een kopstoot uit. Hij bespuwde hen ook. De agenten hadden de grootste moeite om de man in bedwang te houden. Hij werd daarom in een houdgreep gebracht met zijn gezicht op de vloer van het perron om te vermijden dat hij nog meer mensen zou bespuwen. De politie van Sint-Niklaas was snel ter plaatse en sloeg de dader in de boeien. “Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde en aangehouden”, zegt korpschef Gwen Merckx. “Dit soort feiten wordt altijd bijzonder ernstig genomen.” De man werd intussen overgebracht naar de gevangenis.

De passagiers op de trein moesten na het incident de trein verlaten en hun rit verderzetten met de volgende trein.



