Agressieve bewoner opgesloten in de cel om te kalmeren Kristof Pieters

16 augustus 2020

16u51 0 Sint-Niklaas Een bijzonder geagiteerde man is zaterdag opgesloten in de cel om wat te kalmeren.

De politie van Sint-Niklaas werd zaterdagnacht rond 1 uur opgeroepen omdat een man voortdurend vanop zijn terras naar voorbijgangers aan het roepen was. Hij zette hierbij de hele buurt op stelten. De kwam politie ter plaatse en stelt het zelf ook vast. De man kwam buiten verhaal halen maar bleef hierbij roepen. Het is niet duidelijk waarom hij zo opgewonden was geraakt. Hij was niet dronken maar wel verbaal agressief en werd daarom bestuurlijk aangehouden. De man mocht enkele uren in de cel doorbrengen om te kalmeren.