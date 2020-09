Agent krijgt klap in het gezicht bij aanspreken van vrouw die mondmasker niet correct draagt Kristof Pieters

13 september 2020

18u09 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft afgelopen weekend de handen vol gehad met dronken personen die voor een grimmige sfeer zorgden in het uitgaanskwartier. Een vrouw belandde in de cel nadat ze een agent een klap in het gezicht gaf.

De dame was in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 0.30 uur aangesproken door een agent omdat ze het mondmasker niet op een correcte manier droeg. De vrouw gaf hierop de agent een klap. Ze werden gearresteerd en opgesloten.

In de Ankerstraat sneuvelde bij een ruzie tussen een koppel een vitrine van een winkel. Het paar sloeg daarna op de vlucht. Het ruziënde koppel kon niet meer aangetroffen worden. De brandweer kwam ter plaatse om het gebroken raam dicht te aken.

Ook in de Klapperbeekstraat was het in de nacht van vrijdag op zaterdag bijzonder gespannen. Tussen 2 en 3 uur kregen twee groepen jongeren het met elkaar aan de stok. De politie kwam ter plaatse en stuurde iedereen huiswaarts.

Vandalisme

Dronkenschap zorgde ook voor vandalisme. In de Hospitaalstraat trokken twee mannen verkeersborden uit de grond. Zaterdagnacht gebeurde hetzelfde in de Stationswegel. Ook hier duwde een duo verkeersborden omver. De politie kwam ter plaatse maar de verdachten waren dan al gevlucht.

In de Regentiestraat moest de politie rond 0.20 uur zaterdagacht tussenkomen voor een feestje in een woning. Dat ging met zoveel lawaai gepaard dat buren de politie moesten bellen.

Nog vandalisme was er in de Kazernestraat waar zaterdagochtend de eigenaar van een auto zijn voertuig terugvond met vier stukgestoken banden. Op het Glycineplein gebeurde hetzelfde met een stel fietsbanden maar tussen beide is er vermoedelijk geen link.

Tot slot werd nog een fles lachgas gevonden in de omgeving van het Koningin Elisabethplein. Die werd meegenomen voor vernietiging. Volgens korpschef Gwen Merckx worden wekelijks twee tot drie flessen lachgas gevonden, ook in het stadspark. “Jammer genoeg moeten we stellen dat een overgrote meerderheid van de avondlijke en nachtelijke interventies in het weekend drug- of alcoholgerelateerd zijn.”