Agent grijpt jonge bezoeker van recreatiedomein bij de keel: politie onderzoekt omstandigheden Kristof Pieters

12 augustus 2020

Sint-Niklaas In het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas kwam het dinsdag tot een klein opstootje tussen een aantal jongeren en de politie. Omstanders filmden hoe één van de agenten een jongeman bij de keel grijpt. De federale politie gaat de interventie onderzoeken en nagaan wat er voor en na het filmen is gebeurd.

Door de coronamaatregelen is de capaciteit van het recreatiedomein De Ster momenteel beperkt tot 3.000 bezoekers. Dit maakt het ook beheersbaar voor de ordediensten. Toch kwam het de voorbije dagen al een paar keer tot klein opstootjes. Een incident van dinsdag werd gefilmd. Op de beelden is te zien hoe één agent naar de wapenstok grijpt en een jonge bezoeker bij de keel grijpt. Het is niet duidelijk wat de precieze aanleiding was voor de woordenwisseling.

Bij de lokale politie van Sint-Niklaas heeft men intussen kennis genomen van de video. “Bij toezicht op het recreatiedomein De Ster krijgen we regelmatig bijstand van het interventiekorps van de federale politie. Tot nu zijn wij tevreden van deze versterking en de kwaliteit van de dienstverlening”, zegt woordvoerster Veerle De Vries. “Naar aanleiding van deze video hebben we contact opgenomen met de federale politie. Zij zullen de interventie van hun collega onderzoeken en ook bekijken wat er voor en na het filmen van het incident is gebeurd.”

Los van deze kleine schermutseling zijn de afgelopen dagen volgens de politie vrij rustig verlopen. “Er zijn wel enkele mensen van het terrein verwijderd omdat ze de richtlijnen van de redders en/of de security niet opvolgden of zich arrogant bleven gedragen”, vervolgt De Vries. “Maar in principe is dit aantal verwaarloosbaar en worden de richtlijnen door de bezoekers over het algemeen prima opgevolgd.”

De maximumcapaciteit van 3.000 bezoekers werd vandaag kort na de middag opnieuw bereikt. In de voormiddag zorgde de drukte ook voor zeer lange wachtrijen aan de kassa’s. Het domein blijft voor de rest van de dag gesloten. Enkel abonnementhouders krijgen nog toegang.