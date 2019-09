Afvalintercommunale MIWA organiseert vorming ‘Slim met afval’: “Sorteerboodschap bereikt sommige doelgroepen moeilijker” JVS

10 september 2019

09u15 0 Sint-Niklaas PMD, GFT, KGA, glas: afval correct sorteren, is niet altijd even makkelijk. Om kansengroepen, zoals mensen in armoede en anderstalige nieuwkomers, de juiste aanpak mee te geven, organiseert MIWA vormingen ‘Slim met afval’.

Iedereen vraagt zich wel eens af of een yoghurtpotje in de nieuwe PMD-zak mag en of die ovenschotel nu wel of niet in de glasbol hoort. Afvalintercommunale MIWA probeert daarover zo helder mogelijk te communiceren, maar het stelt vast dat die sorteerboodschap sommige doelgroepen maar moeilijk bereikt. Om kansengroepen, zoals mensen in armoede en anderstalige nieuwkomers, de nodige informatie mee te geven, organiseert MIWA samen met de organisatie Ecolife de vorming ‘Slim met afval’. “Heel veel aspecten van afval komen daarbij aan bod, van afval vermijden en voedselverlies tegengaan tot correct sorteren en de werking van het recyclagepark”, aldus medewerker Nele De Blieck van MIWA.

In Sint-Gillis-Waas is zo’n vorming intussen achter de rug, maar ook in de andere MIWA-gemeenten Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster worden ze georganiseerd. “Dankzij de hulp van allerlei organisaties en gemeentediensten geraakt de info over een correct afvalbeheer ook tot bij deze doelgroepen.” Organisaties en gemeentediensten die een vorming willen organiseren, kunnen dat aanvragen via sensibilisering@miwa.be.

