Afvalintercommunale MIWA haalt witte luierzakken met pampers op Joris Vergauwen

18 maart 2020

22u04 1 Sint-Niklaas Afvalintercommunale MIWA komt gezinnen met kleine kinderen tegemoet die met heel wat pamperafval zitten en niet meer terecht kunnen op de recyclageparken. Vanaf donderdag komt er een ophaling aan huis voor de witte luierzakken, samen met de ophaling van de grijze containers.

Sinds de verplichte sluiting van de recyclageparken maandag kwamen er heel wat vragen van gezinnen met jonge kinderen. De pampers van de kinderen kunnen deze gezinnen normaal gezien in speciale, witte luierzakken aanbieden in de recyclageparken. Afvalintercommunale MIWA werkte intussen een oplossing uit. Er zal vanaf donderdag een gratis ophaling aan huis komen voor de witte luierzakken. De zakken zullen worden opgehaald in de ophaalronde van de grijze container.

De zakken worden niet gewogen, het gewicht wordt dus niet aangerekend op de diftar-factuur. Maar die gezinnen moeten voor de ophaling van hun witte luierzakken wel naar het gratis nummer 0800 98 003 van MIWA bellen om dit te melden. Die aanmelding moet minstens 3 werkdagen op voorhand gebeuren. Er wordt geen kostprijs aangerekend gezien de retributie al werd betaald bij aankoop van de witte zakken. De inzameling volgt de afvalkalender.