Afval hoopt zich op in stadspark: “We hebben opnieuw een parkwachter nodig” Joris Vergauwen

02 juni 2020

16u47 1 Sint-Niklaas In het stadspark van Sint-Niklaas bleef het voorbije pinksterweekend heel wat afval achter.

Het was een warm weekend en dus kwam heel wat volk naar het stadspark van Sint-Niklaas. Helaas bleef er maandag echter ook heel wat afval achter. De vuilnisbakken zaten overvol en bezoekers lieten hun afval op verscheidene plaatsen dan maar gewoon achter. Bovendien ergerden sommige inwoners zich ook aan het feit dat het fietsverbod op de wandelpaden in het park massaal werd genegeerd.

Julien Ghesquière (CD&V) roept het stadsbestuur op om in te grijpen. “We hebben een pareltje van een park vlak bij de Grote Markt. Dat moet een visitekaartje zijn, géén stort. Ik wil dan ook pleiten voor het opnieuw aanstellen van een parkwachter. Die kan de situatie op drukke dagen perfect inschatten. Als die dan ook GAS-ambtenaar is, zijn dat twee vliegen in één klap. Al zovele jaren ligt de focus op het sensibiliseren. Ik denk dat we nu ook het schepencollege moeten sensibiliseren dat 20 jaar sensibiliseren blijkbaar niet werkt."

Toezicht

Al een paar jaar is er in het stadspark geen parkwachter meer aanwezig. Voor de echtgenote van één van de laatste parkwachters is de toestand vandaag geen verrassing. “Dit was te voorspellen, zonder een parkwachter om toezicht te houden. En dan zijn de scholen nog niet helemaal weer open. Mijn man maakte als parkwachter dagelijks de vuilbakken leeg en ruimde alles op, soms twee keer. Als het een lang weekend was, dan ging hij altijd op zondagmorgen nog eens alles opruimen. Vuilbakken wegnemen lost ook niets op, dat hebben we al gezien in andere steden. Dan heeft men ook zwerfvuil, op alle mogelijke plaatsen. Het was goed dat er vroeger een parkwachter was die iedereen kende. En daar hadden de mensen ook respect voor.”