Aftrap is gegeven van Special Olympics: 200 lopers escorteren Olympisch vuur van Beveren naar Sint-Niklaas Kristof Pieters en Joris Vergauwen

29 mei 2019

16u52 10 Sint-Niklaas De Special Olympics zijn begonnen. Woensdagmiddag hebben zo’n 200 lopers de Olympische vlam van Beveren naar Sint-Niklaas gebracht. Daar volgt vanavond de openingsceremonie in aanwezigheid van prinses Astrid en prins Lorenz. In totaal zullen er de komende dagen 3.463 Olympiërs met een verstandelijke beperking hun sportieve opwachting maken in 20 sportdisciplines op 10 sites verspreid over Sint-Niklaas en Beveren.

De atleten met een beperking stonden er niet alleen voor bij de Torch Run. Een grote groep agenten in spe van de politieschool Paulo liepen mee om het Olympisch vuur te escorteren. Zelfs De Buurtpolitie was van de partij en werd vertegenwoordigd door Henny Seroeyen. Het hele gezelschap werd eerst deskundig opgewarmd door het team van dansschool Castart.

Het aansteken van de Toorts, de Vlam van de Hoop, gebeurde in het park van kasteel Cortewalle door burgemeester Marc Van de Vijver en atleet Kristof Jacobs van voetbalclub GFC Waasland-Beveren. “Ik neem zelf ook deel aan de Spelen en uiteraard in de discipline voetbal”, vertelt Kristof. “Dat ik het Olympisch vuur mag dragen is uiteraard een hele eer”, glundert hij.

De Bron werd op de Torch Run vertegenwoordigd door Glenn Vercauteren en Mario Trappers. “We kijken hier al een hele tijd naar uit”, lacht Glenn. “Voor mij is het ook een goede opwarming voor later deze week want ik neem deel aan zowel de 100 als 200 meter lopen.”

De Torch Run eindigde op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Daar vindt vanavond ook de openingsceremonie plaats in bijzijn van prinses Astrid en prins Lorenz.

Op donderdag 30 mei komen de Red Flames met onder anderen Tessa Wullaert de aftrap geven van de eerste voetbalmatch in Sportzone Beveren.