Afsluiting schiet in brand door hete kolen van barbecue Kristof Pieters

07 juli 2019

11u24 2

De brandweer van de post Sint-Niklaas moest zaterdagavond rond 20 uur uitrukken voor een brandje in de tuin van een woning aan de Dendermondsesteenweg. De bewoners hadden een barbecue gehouden en nadien de nagloeiende kolen iets te dicht bij een afsluiting uitgekieperd. De omheining was hierdoor in brand gevolgen. Het vuur was gelukkig snel geblust en er vielen geen gewonden