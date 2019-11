Afrika-kenner Peter Verlinden in gesprek met drie missionarissen in Mercatormuseum JVS

07 november 2019

08u38 0 Sint-Niklaas Voormalig VRT-journalist en Afrika-kenner Peter Verlinden gaat op 16 novemberin het Mercatormuseum in Sint-Niklaas in gesprek met drie missionarissen. Zij getuigen over hun jarenlange inzet in Congo, in het kader van de lopende expo ‘Missie à la carte’ in het museum.

De drie missionarissen zijn pater-redemptorist Hugo Gotinck, zuster Iris Staes en pater-scheutist Jan Reynebeau. Peter Verlinden leidt het gesprek en tilt het naar een hedendaagse context.

Het panelgesprek wordt gevolgd door een rondleiding met de curatoren in de expo ‘Missie à la carte’ in het Mercatormuseum. Vernieuwend archiefonderzoek leidde tot een tentoonstelling met 55 handschriftelijke en gedrukte kaarten.

De avond wordt afgesloten met een exclusieve geleide proeverij van drie zeldzame trappistenbieren door specialisten van Meug.be.

Reserveren kan via 03 778 34 50 of reservatiemusea@sint-niklaas.be. Deelnemen kost 12 euro.