Adrienne viert 108ste verjaardag: ze is oudste Sint-Niklazenaar en 13de oudste Belg Joris Vergauwen

04 februari 2020

16u11 5 Sint-Niklaas “Optimistisch zijn en niet klagen, want daar word je snel écht oud van.” Als iemand wijze raad heeft om lang te leven, dan wel Adrienne De Maesschalck uit Sint-Niklaas. Zij heeft haar 108ste verjaardag gevierd. Daarmee is ze de oudste Sint-Niklazenaar en de dertiende oudste Belg.

Met een lach en een traan, maar vooral met veel optimisme en warmte leeft Adrienne haar lange leven. Zondag is ze liefst 108 jaar geworden. Dinsdag werd ze gevierd in woonzorgcentrum Orelia Ten Berge in Belsele.

De fiere 108-jarige besefte dat het een bijzondere dag was voor haar. Ze reageerde ontroerend dankbaar, maar ook met tranen. Wie al zo lang in het leven staat, is ook al vaker geconfronteerd geweest met verlies. En voor Adrienne is het leven niet zacht geweest. Ze verloor als kind haar moeder, moest één van haar twee dochters afgeven en ook de dood van haar kleinzoon liet een diepe kras achter op haar ziel. Maar toch straalt ze nog, ook door haar tranen heen. En dat is ook haar geheim: “Wees optimistisch en goedgezind. Klagen is nergens goed voor. Daar word je pas écht snel oud van.”

Altijd pannenkoeken

In het rusthuis is ze een graag geziene bewoonster. “Adrienne is heel vriendelijk, opgewekt en amusant. Ze heeft een grote joie de vivre, maar ze kan ook heel emotioneel zijn. Ze spreekt ook nog een mondje Frans. En soms is ze wel wat vergeetachtig. Haar precieze leeftijd weet ze niet altijd meer. ‘Ben ik echt al zo oud?’, vraagt ze dan. Maar wat ze wel nog weet, is dat haar verjaardag op Lichtmis valt. Altijd krijgt ze pannenkoeken op haar verjaardag, al haar hele leven lang.”

Adrienne werd op 2 februari 1912 geboren in Wachtebeke. Na een leven als huisvrouw in Waasmunster woont ze intussen zes jaar in rusthuis Ten Berge in Belsele. Tot haar 102de heeft ze zelfstandig thuis gewoond.