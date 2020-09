ACW snelste vrouwenspurtteam van België Bart Spruijt

22 september 2020

11u12 0

De vrouwenploeg van ACW heeft het koninginnennummer van het BK estafette, de 4x100m, gewonnen. De Waaslandse spurtsters kroonden zich in Moeskroen zaterdag afgetekend tot het snelste spurtteam van het land in een topchrono van 46.72.

Jienity De Kler, Anouchka Kadiamba, Lotte De Foer en Lieselotte Van Laere maakten in de reeksen al indruk met een toptijd van 46.79. Veruit de snelste chrono van het pak. In de finale hadden ze het perfect onder controle. De pijlsnelle slotsloopster Lieselotte Van Laere bracht het estafettestokje binnen in 46.72 met liefst anderhalve seconde voorsprong op de laatste vrouw van ‘runner up’ Racing Tienen. Ac Meetjesland won het brons. De jonge ploeg van ACW schitterde de voorbije jaren ook al op het BK estafette bij de cadetten, scholieren en juniores. Met in 2019 zelfs nog een BR voor atletiekclubs van 47.19 bij de juniores erbovenop. Voor de gouden spurtgeneratie was het nu de eerste titel bij alle categorieën. Met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar zit er nog veel toekomstmuziek in het spurtteam van ACW. Opmerkelijk: hun chrono is de twaalfde tijd ooit gelopen door een clubteam in België. Het is echter geen clubrecord, want in 2010 liep een ACW-kwartet 46.35.

Cadetten ACW zilver op 4x100m

De opvolging is trouwens verzekerd, want ook de cadettenploeg van ACW presteerde puik. Een kwartet met Steffie De Saegher, Nele Vermeulen, Lorien Aelbrecht en Fran Van Poucke greep het zilver op de 4x100m in 49.73. Zowel in de reeksen als in de finale finishten de Waaslandse cadetten vlak na het sterke viertal van Ac Lyra. De geelhemden strandden op 9 honderdsten van goud. Het mannenteam van ACW kende minder geluk. In de finale van de 4x200m liepen Gerben Van De Voorde, David Willaert, Pieterjan De Prycker en Dimitri Vereecken tegen een jammere diskwalificatie aan.