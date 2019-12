Acties Berkenboom leveren cheque van 14.000 euro op voor vzw Feestvarken JVS

26 december 2019

14u07 0 Sint-Niklaas De acties van de basisscholen van Berkenboom in Sint-Niklaas hebben uiteindelijk liefst 14.000 euro opgeleverd voor de vzw Feestvarken.

De basisscholen Berkenboom Mozaïek, Berkenboom De Fontein en de Ritsheuvel, Berkenboom Jonatan, Berkenboom geel en groen en Berkenboom Ankerstraat hebben de voorbije maanden een forse inspanning geleverd voor het goede doel. Samen kozen ze om de vzw Feestvarken te steunen, die verjaardagspakketten aan kinderen in kansarmoede bezorgt. “Iedereen op school voelde zich enorm verbonden met deze kinderen. Maar de verbondenheid was er ook tussen de basisscholen van Berkenboom. Samen acties op touw zetten voor hetzelfde goede doel, regelmatig vergaderen met het kernteam: ook dat geeft een warm gevoel”, aldus directeurs Kris Zaman van Berkenboom Ritsheuvel-De Fontein en Martine Soetens van Berkenboom Ankerstraat.

Er werd heel wat georganiseerd, van een bloemetjesverkoop, een taartenverkoop, de verkoop van gelukspoppetjes tot een fuif voor kinderen en een pannenkoekenbak. In ruil voor de totale opbrengst kregen de leerlingen ‘clics’. Daarmee bouwden ze mee aan het grootste ‘clicformers-tapijt’ van 450 m², dat tijdens de Warmste Week te zien was in Kortrijk. Vorige week trok een grote groep leerlingen met hun juffen en meesters naar Kortrijk om de cheque van 14.000 euro af te geven.