Actiedag tegen armoede: stad roept inwoners op om witte lakens door het raam te hangen JVS

08 oktober 2019

21u55 0 Sint-Niklaas Op donderdag 17 oktober is het de wereldactiedag tegen armoede en sociale uitsluiting. Het Sint-Niklase stadsbestuur roept de inwoners op witte lakens door de ramen te hangen, als signaal dat Sint-Niklaas armoede wil opdoeken.

Als teken van verzet en strijd tegen armoede hangen mensen op 17 oktober overal witte lakens en doeken door de ramen. Ook het stadsbestuur doet dat, in het stadhuis, het welzijnshuis en alle openbare gebouwen. De stad roept de bevolking op die boodschap mee uit te dragen, door ook door de ramen van hun woning witte lakens of doeken te hangen, als signaal dat Sint-Niklaas armoede wil opdoeken. “Een op vijf inwoners is immers arm. Ze moeten rondkomen met een inkomen dat soms veel lager is dan de armoedegrens. Dit gebrek aan financiële middelen leidt soms tot slechte en ongezonde huisvesting, uitgestelde gezondheidszorg, minder onderwijskansen met tot gevolg weinig kans op werk. Tegelijk vertaalt die armoede zich in sociale en culture uitsluiting en een leven in eenzaamheid. Donderdag 17 oktober is een belangrijke dag om aandacht te vragen voor die inwoners die elke dag moeten strijden tegen armoede”, klinkt het.

Actiedag tegen armoede op Sint-Nicolaasplein

Kinderen van alle scholen uit Sint-Niklaas verzamelen op donderdag 17 oktober tussen 10 en 14 uur op het Sint-Nicolaasplein, vlakbij de Grote Markt. Met versierde lakens hangen ook zij er de was van de armoede buiten, als teken van verzet en strijd voor gelijke kansen in het onderwijs. Daar hoort een gratis kom warme en verse soep bij van het sociaal restaurant De Variant uit Sint-Niklaas.