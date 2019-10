Actiecomité Asbeststort Dicht houdt pannenkoekenfestijn: “Om kosten asbestproces te financieren” JVS

14 oktober 2019

13u05 0 Sint-Niklaas Het actiecomité Asbeststort Dicht houdt komende zondag een pannenkoekenfestijn. Daarmee wil het middelen inzamelen om de kosten van het asbestproces te financieren.

Het pannenkoekenfestijn vindt zondag 20 oktober plaats in CC De Kouter in Belsele. Iedereen kan er van 13.30 tot 18 uur terecht. Er zijn niet alleen pannenkoeken, maar er is ook kinderanimatie, een optreden van hiphopartiest Hugo en bij cabaretgroep Awaal Nem kun je de ultieme ‘asbesttest’ doen.

De opbrengst gaat naar de proceskosten van het actiecomité Asbeststort Dicht, dat zich burgerlijke partij heeft gesteld in het proces tegen SVK.

Wie er niet kan geraken, kan ook pannenkoeken bestellen en ze afhalen. Bestellingen doorgeven, kan via deze link: https://forms.gle/WYCzTZdi7prBzawh6.

Het pannenkoekenfestijn vindt plaats in CC De Kouter in de Koutermolenstraat 8 in Belsele.