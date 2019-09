Actiecomité Asbeststort Dicht dringt aan op snelle afwerking van asbeststortplaats SVK: “Na meer dan een jaar is er nog niks gebeurd” JVS

12 september 2019

13u06 1 Sint-Niklaas In een open brief dringt het actiecomité Asbeststort Dicht bij het stadsbestuur van Sint-Niklaas aan op een snelle afwerking van de voormalige asbeststortplaats. “SVK wil de afwerking op de lange baan schuiven. Daar kunnen we niet mee akkoord gaan”, klinkt het.

Het is intussen meer dan een jaar geleden dat de vergunning voor SVK voor het storten van asbesthoudende materialen in de stortplaats aan de Langhalsbeekstraat in Sint-Niklaas werd opgeheven. Het bedrijf is verplicht om de stortplaats ‘af te werken’. “Wettelijk gezien heeft het hiervoor één jaar de tijd. Deze periode is ondertussen verstreken en in de praktijk is er nog niks gedaan aan de stortplaats”, stellen Pieter Heymans en Jef Maes van het actiecomité Asbeststort Dicht in de open brief.

Blootstelling

“Deze saga blijft maar duren", vervolgt het actiecomité. “SVK blijkt bijzonder hardleers. Wederom ontbreekt enig respect voor de omgeving en omwonenden? Weeral worden wettelijke normen niet gerespecteerd. Voor ons als actiecomité is het duidelijk dat SVK de intentie heeft de stortput te gaan ‘onderverhuren’ aan een aannemer grondverzet, onder het mom van ‘afwerking’. Het is niet in het belang van de omgeving en de omwonenden dat de afwerkingsfase dermate lang moet duren. Integendeel, Vlarem legt een termijn van 1 jaar op, net om de blootstelling en overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. We dringen dan ook aan bij het stadsbestuur om in een duidelijk advies aan de minister aan te geven dat het stadsbestuur namens zijn inwoners aandringt op een snelle en wettelijke afwerking van het asbeststort, in het belang van de gezondheid van de omwonenden. Het is toch niet normaal dat SVK de wettelijke regels blijft overtreden en een periode van 6 à 8 jaar vraagt om het stort af te werken, terwijl de wet een periode van één jaar voorziet.”

Schepen Wout De Meester (Groen): “Het is aan de minister van Omgeving om te beslissen of de gevraagde termijn van zes à acht jaar gerechtvaardigd is. Een week voor het verstrijken van de Vlarem-termijn hebben we al contact opgenomen met de dienst Handhaving van het departement Omgeving. Een afwerkingsplan moet worden goedgekeurd en dat is voorlopig nog niet gebeurd. De stortplaats moet met 375.000 kubieke meter grond worden opgevuld. Het is ergens begrijpelijk dat dit door de plotse beëindiging van de vergunning nog niet gehaald werd. We volgen het dossier alleszins van heel dichtbij op.”