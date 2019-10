Actie op donderdagse markt: win tickets voor Sint in de Piste JVS

28 oktober 2019

10u26 0 Sint-Niklaas Bezoekers van de donderdagse markt maken kans op één van de 275 gratis duotickets voor Sint in de Piste. Daarvoor moeten ze stempels verzamelen bij de marktkramers op 31 oktober en 7 en 14 november.

Sint in de Piste vindt de laatste twee weekends van november plaats op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Het circusspektakel bestaat 25 jaar.

De donderdagse markt verhuist door Sint in de Piste twee weken naar het Hendrik Heymanplein. De stad zet daarom een tandje bij om extra mensen naar die markten te lokken, onder meer met BV’s en zingende Zwarte Pieten.

Maar ook de organisatie van Sint in de Piste gaat de markt steunen, door gratis tickets weg te geven. Tijdens de marktacties van 31 oktober en 7 en 14 november maken bezoekers kans op die gratis tickets. Voor elke aankoop van 5 euro krijgt men een stempel op de actiekaart. Met 4 stempels heb je een volle kaart. Ingevulde kaarten worden verzameld in de wedstrijddoos aan de infobalie van het stadhuis. Op donderdag 14 november gaat de verzamelbox onherroepelijk dicht. Een onschuldige hand haalt 275 winnaars uit de doos, die elk twee kaarten winnen voor een voorstelling van Sint in de Piste. Winnaars worden persoonlijk verwittigd om de kaarten af te halen bij de communicatiedienst van het stadhuis.