Acteurs uit ‘Sturm der Liebe’ komen naar Waasland Shopping Center JVS

12 december 2019

19u41 0 Sint-Niklaas Fans van de Duitse soap ‘Sturm der Liebe’ krijgen zaterdag de kans om drie acteurs te ontmoeten in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas.

‘Sturm der Liebe’ is een Duitse soap rond de familie Saalfeld en het personeel van het Fürstenhof. De reeks is te zien op Vitaya en blijkt de populairste Europese soap ooit.

Fans kennen ongetwijfeld de personages Paul (Sandro Kirtzel), Romy (Désirée von Delft) en Viktor (Sebastian Fischer). Deze drie acteurs komen zaterdag op blitzbezoek in ons land. Van 12.30 tot 14 uur zijn ze in het Waasland Shopping Center voor een meet & greet. Daarvoor trekken ze naar Shopping K in Kortrijk en nadien nog naar Wijnegem Shopping Center en Shopping 1 in Genk.