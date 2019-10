Acteurs Ketnet-reeks Campus 12 komen naar Waasland Shopping Center JVS

21 oktober 2019

14u16 0 Sint-Niklaas De cast van Campus 12 komt nu woensdag naar het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas.

Campus 12 is een Vlaamse jeugdserie van Studio 100 die te zien is op Ketnet. De acteurs van de serie komen woensdag naar Sint-Niklaas. In het Waasland Shopping Center stelt de cast van Campus 12 hun nieuwe cd ‘We can make it’ voor.

De vier hoofdrolspelers zullen om 15 uur een optreden geven. Daarna maken ze tijd om hun fans te ontmoeten, handtekeningen uit te delen en iedereen een selftie te gunnen.

Het optreden van Campus 12 vindt plaats ter hoogte van Inno.