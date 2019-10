Achter de schermen van het nieuws: Lieven Verstraete geeft lezing JVS

28 oktober 2019

11u06 0 Sint-Niklaas In de reeks ‘Buitenbeentjes’ van BiblioWaas komt nieuwsanker Lieven Verstraete op maandag 4 november naar hogeschool Odisee in Sint-Niklaas.

BiblioWaas organiseert voor de 13de keer ‘Buitenbeentjes’, een lezingenreeks die eigenzinnige sprekers aan het woord laat tijdens 10 boeiende lezingen verspreid over de 10 Wase bibliotheken. “Dit jaar belichten we, onder de titel ‘Media-Wijs’, de rol en invloed van de media op de samenleving”, klinkt het. Daarvoor komt Lieven Verstraete naar Sint-Niklaas. Hij is nieuwsanker, VRT-journalist en presentator van ‘De zevende dag’. Hij presenteerde ook het nieuws- en duidingsmagazine Terzake.

In deze lezing heeft hij het over de actualiteit en de manier waarop dat nieuws dagelijks moet worden verwerkt, omgezet in verhalen, en voor de kijker bevattelijk moet worden samengevat. Een leerzame uiteenzetting, doorspekt met wetenswaardige anekdotes.

De lezing vindt plaats op maandag 4 november van 20 tot 22 uur in hogeschool Odisee in de Hospitaalstraat 23 in Sint-Niklaas. De toegang is gratis. Info: 03/778.34.00, bibpubliekswerking@sint-niklaas.be.