Acht Wase gemeenten tekenen charter Gezonde Gemeente JVS

18 juni 2019

09u59 0 Sint-Niklaas Acht Wase gemeenten hebben het vernieuwde charter ‘Gezonde Gemeente’ ondertekend. Hiermee engageren ze zich om de komende jaren in te zetten op een lokaal preventief gezondheidsbeleid. Logo Waasland, het Lokaal Gezondheidsoverleg, ondersteunt de gemeenten in die ambitie.

In het voorjaar van 2019 ging Logo-Waasland bij de nieuwe lokale besturen langs, om aan te tonen dat gezondheid een plaats heeft in heel veel verschillende beleidsdomeinen. “Gezondheid is één van de onderwerpen die inwoners erg belangrijk vinden”, stelt Fenne-Chien Huylebroeck van Logo-Waasland vzw. “Toch staat gezondheid niet altijd hoog op de politieke agenda van lokale besturen. We zijn dan ook heel tevreden dat de lokale besturen in deze regio wel een belangrijke rol willen blijven spelen in het bevorderen van een gezonde levensstijl en zich engageren om dit een duidelijke plaats te geven in de meerjarenplanning. Lokale besturen staan immers zeer dicht bij de bevolking en nemen beslissingen die een grote invloed hebben op de onmiddellijke leefomgeving. Inwoners sensibiliseren, is een goed begin, maar daarnaast kunnen ze ook ondersteuning bieden in de vorm van bijvoorbeeld een rookstopcursus of inzetten op een gezonde publieke ruimte.”

De gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Hamme en Waasmunster ondertekenden het charter. ‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, met als betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) met de steun van de Vlaamse overheid. Info: www.gezondegemeente.be.