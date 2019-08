Acht maanden cel voor vader die dochter slaat om verboden relatie Nele Dooms

02 augustus 2019

16u38 1 Sint-Niklaas Een vader, die met zijn gezin vanuit Syrië naar Sint-Niklaas verhuisde, moest voor de Dendermondse rechter verschijnen voor familiaal geweld. Hij sloeg zijn dochter. De feiten vonden plaats in februari 2019.

De vader woonde met zijn vrouw en acht kinderen al enkele jaren in Sint-Niklaas. Toen één van de oudste dochters een relatie bleek te hebben, konden de ouders zich niet verzoenen met de partnerkeuze van hun kind. “Vader Hussein verbood zijn dochter de jongen nog te zien, maar die koos toch voor haar relatie”, legde de openbaar aanklager tijdens het proces uit. “Daarop werd het meisje slachtoffer van geweld. Dat kwam aan het licht bij een bezoek aan het ziekenhuis en er striemen op haar borstkas te zien waren. Ze bleek met een elektriciteitsdraad te zijn geslagen. Het meisje verzon eerst nog een smoes dat dit van een springtouw afkomstig was, maar dat verhaal was compleet ongeloofwaardig.” De vader ontkende de slagen. “Mijn dochter heeft dat uitgevonden”, zei hij. “Ze respecteert haar ouders niet.” Omdat de rechter, op advies van het Openbaar Ministerie, wil dat de man van kortbij wordt opgevolgd, legde ze de man een straf met probatie-uitstel op. Hussein A.O. (43) kreeg een gevangenisstraf van acht maanden, waarin van de helft voorwaardelijk.