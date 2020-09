Academiejaar in code geel van start in hogeschool Odisee: “Veel volwassenen gaan voor carrièreswitch en kiezen voor lerarenopleiding” Joris Vergauwen

21 september 2020

11u58 0 Sint-Niklaas Vandaag begint ook hogeschool Odisee in Sint-Niklaas aan het nieuwe academiejaar. Dat gebeurt met een hele reeks maatregelen om het jaar veilig te kunnen starten, in code geel. Eén van de duidelijke tendensen is dat veel volwassenen kiezen voor een carrièreswitch en zich inschreven voor de lerarenopleiding.

Het wordt geen jaar als een ander, want de coronacrisis zal een grote invloed hebben op de onderwijsactiviteiten in de hogeschool. Er worden ongeziene maatregelen en voorbereidingen getroffen om het jaar veilig te kunnen aanvatten, stelt de hogeschool. “Alle draaiboeken liggen klaar per pandemieniveau. Uitgangspunt blijft om zoveel mogelijk ‘contactrijk’ onderwijs te laten plaatsvinden en digitaal te gaan als het nodig is. We starten in alle campussen, van Sint-Niklaas tot Brussel, met overtuiging in code geel”, aldus algemeen directeur Joris Rossie. “Maar we kunnen, in overleg met de lokale overheden, snel schakelen naar code oranje en houden er rekening mee dat dat op bepaalde campussen snel kan gebeuren. In ieder geval zijn we blij dat we de eerste opstartdagen, die zeker voor onze eerstejaarsstudenten heel belangrijk zijn, overal in code geel kunnen beginnen.”

Belangrijkste tendens voor de campus in Sint-Niklaas is de sterke stijging van het aantal inschrijvingen in de opleiding Verpleegkunde en in de lerarenopleiding. “Veel volwassenen gaan voor een carrièreswitch en kiezen voor de lerarenopleiding. Hier zijn dat de opleidingen Lager en Secundair onderwijs. Volwassenen kiezen bewuster voor de zekerheid die het onderwijs biedt. Wie al langer droomde van het beroep van leraar heeft door corona dat extra duwtje in de rug gekregen om aan te studies te beginnen, zo blijkt. Recent maakte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een overstap naar het onderwijs financieel ook aantrekkelijker. Concreet kun je tot acht jaar anciënniteit meenemen als je vanuit de privé overstapt naar het onderwijs om een knelpuntvak te geven”, klinkt het.

