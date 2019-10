Aantal winkels daalt in tien jaar tijd met 19 procent: “Maar geen verontrustende evolutie” Joris Vergauwen

13 oktober 2019

11u50 0 Sint-Niklaas Net als in alle Vlaamse centrumsteden is ook in Sint-Niklaas het aantal winkels de voorbije tien jaar fors gedaald. Tegenover 2009 zijn er vandaag bijna een vijfde minder winkels. In tegenstelling tot heel wat andere steden neemt de leegstand van winkelpanden in Sint-Niklaas niet spectaculair toe. “Dit is een marktevolutie die je als stad niet in handen hebt, maar het gaat er om hoe je hierop reageert.”

In heel Vlaanderen en Brussel zijn er vandaag 54.221 winkels. Dat zijn er 9.703 minder dat tien jaar geleden, een daling van 15 procent. In alle Vlaamse centrumsteden is er een daling van het aantal winkels. Het meest nog in Hasselt (-22%), gevolgd door Oostende (-21%), Mechelen (-21%) en Sint-Niklaas (-19%).

In heel wat centrumsteden is er ook een grote stijging van de leegstand van winkelpanden. In Aalst ging het aantal leegstaande winkels in tien jaar tijd maal drie, in Gent is er meer dan een verdubbeling. Ook Brussel (+84%) en Hasselt (+76%) zijn opvallende stijgers. Sint-Niklaas blijft op dat vlak stabiel. In tien jaar tijd is de leegstand gestegen van 9,9 procent naar 11,4 procent. En dat zijn de cijfers voor héél Sint-Niklaas. Het kernwinkelgebied in de stadskern doet het veel beter, zoals deze krant begin deze maand nog meegaf. In de stadskern stond in 2009 nog 16 procent van de winkelpanden leeg, in 2013 steeg dat tot 32 procent, om vandaag opnieuw op 13 procent te zitten.

De daling van de leegstand in de stadskern toeschrijven aan de algemene daling van het aantal winkels op het hele grondgebied is te kort door de bocht, vindt centrummanager Nele De Klerck. “We mogen de cijfers van het focusgebied in de stadskern niet vergelijken met cijfers voor heel Sint-Niklaas. Uiteraard zijn er winkels verdwenen. Dat is een combinatie van een algemene retailtrend en de keuze om in Sint-Niklaas richting een bedrijvige kern te evolueren waar ook horeca en dienstverleners hun plaatsje vinden. Bovendien is het ook niet onlogisch, want we stimuleren het herbestemmen van winkelpanden buiten het focusgebied. Bovendien is de situatie in Sint-Niklaas atypisch, onder meer door het Waasland Shopping Center. De evolutie die in de meeste andere centrumsteden merkbaar is, zien we hier niet. Zo stijgt het aantal winkelketens in de meeste steden, terwijl dat in de Sint-Niklase stadskern net omgekeerd is. Hier bevinden de ketens zich in het Waasland Shopping Center. In de binnenstad is er net meer vraag naar kleinere winkels, voor lokale ondernemers.”

“Niet verontrustend”

In een aantal steden stijgt de leegstand in het centrum omdat veel winkels zich vestigen aan de stadsrand, de zogenaamde baanwinkels. “Ook dat bestrijden we in Sint-Niklaas. Langs de N70 moedigen we geen detailhandel meer aan.” Ook de provincie nam intussen een initiatief om de wildgroei aan baanwinkels te stoppen.

Volgens de Sint-Niklase centrummanager is de daling van het aantal winkels niet verontrustend. “Er waren te veel winkels. Dit is dus een logische marktevolutie die geen enkele stad in handen heeft. Het gaat er om hoe je hierop reageert. Met een bewuste keuze voor de focus op het kernwinkelgebied, een strenger beleid naar baanwinkels en een premiestelsel, met onder meer herbestemmingspremies, slagen we er in om de leegstand onder controle te houden. De stijgende e-commerce is wel verontrustend, omdat je je vragen kan stellen bij de houdbaarheid. Binnen een paar uur gratis thuis leveren, dat kan niet rendabel zijn. Voor handelaars wil dit zeggen dat ze zich meer kunnen onderscheiden op vlak van service en expertise, tegenover het online winkelen. Kortom, de daling van de leegstand in de binnenstad is het gevolg van een combinatie van invullingen enerzijds en een daling van het totaal aantal winkelpanden anderzijds.”