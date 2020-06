Aantal opgenomen COVID-19-patiënten zakt onder de tien Joris Vergauwen

16 juni 2020

13u45 2 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas zijn er dinsdag nog negen patiënten opgenomen op de COVID-19-afdeling.

De COVID-19-afdeling in het AZ Nikolaas loopt stilaan leeg. Dinsdag is het aantal opgenomen patiënten onder de tien gezakt. Er liggen nu nog precies negen mensen met COVID-19 in het Wase ziekenhuis.

