Aantal ongevallen Hoge Bokstraat niet in stijgende lijn: “Toch goed dat aanpassing voorrangsregel eraan komt” JVS

02 oktober 2019

08u16 0 Sint-Niklaas In de Hoge Bokstraat, officieus een stuk van de westelijke stadsring van Sint-Niklaas, is er geen stijging van het aantal ongevallen. Dat blijkt uit de cijfers van de politie, na een vraag van Open Vld-gemeenteraadslid Karel Noppe. “Een aantal ongevallen is wel te wijten aan het niet verlenen van de voorrang. Daarom is het goed dat er een wijziging van de voorrangsregel komt.”

De Hoge Bokstraat slikt al vele jaren heel veel autoverkeer en zwaar verkeer. De straat bevindt zich tussen de rotondes van de Leon Scheerderslaan (R42-N41) en Vlyminckshoek (N403). De voorbije maanden gebeurden er een reeks ongevallen. “Om na te gaan of er zich een structureel probleem stelt, heb ik de cijfers opgevraagd. Daaruit blijkt dat er niet meer ongevallen gebeuren dan de voorbije jaren en dat de Hoge Bokstraat er niet bovenuit steekt op vlak van het aantal ongevallen met stoffelijke en/of lichamelijke schade”, aldus Karel Noppe (Open Vld).

Dit jaar gebeurden er tot nu toe 4 ongevallen met lichamelijk letsel, 5 met stoffelijke schade. In 2018 ging het om één ongeval met gewonde en 13 met stoffelijke schade. Oorzaken waren onder meer niet verlenen van de voorrang, intoxicatie, onoplettendheid en aanrijdingen tijdens het kruisen. In 2017 waren er 3 ongevallen met gewonden, 11 met stoffelijke schade, met grotendeels dezelfde oorzaken.

Conclusie van de politie: “Er is geen opvallende stijging. De Hoge Bokstraat springt er zeker niet uit als een straat met opmerkelijk veel ongevallen met lichamelijk letsel.”

Voorrangsregels

Wél vindt raadslid Noppe dat de vraag om de voorrangsregels aan te passen in de Hoge Bokstraat gegrond is. Zeker aan het kruispunt met de Nauwstraat loopt het geregeld fout. In april gaf schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) op vraag van Karel Noppe nog aan dat die voorrangsregels zullen veranderen. “De Nauwstraat zal in de toekomst niet meer de voorrangsweg zijn, maar wel de Hoge Bokstraat”, aldus de schepen. Een goeie zaak, meent Noppe. “Uit de gegevens blijkt dat een aantal ongevallen de afgelopen drie jaar te wijten was aan onoplettendheid en het niet verlenen van de voorrang. De wijziging van de voorrangsregel in de Hoge Bokstraat zal daarom al zeker de verkeersveiligheid verbeteren.”