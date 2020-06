Aantal fietsers op fietssnelweg sterk toegenomen tijdens lockdown Joris Vergauwen

05 juni 2020

11u53 0 Sint-Niklaas Op de fietssnelweg F4 is het aantal fietsers tijdens de lockdown fors toegenomen.

De Provincie Oost-Vlaanderen telt fietsers op de fietssnelwegen F4 (Gent-Antwerpen) in het Waasland in Beveren, Sint-Niklaas en Lokeren. Het is geen verrassing natuurlijk, maar sinds de coronamaatregelen is het aantal fietsers op deze fietssnelwegen fors toegenomen.

Gemiddeld werden per dag de meeste fietsers in Lokeren en Gent geteld. Op de F4 in Lokeren (Durmebrug) waren dat gemiddeld 1.537 fietsers per dag. In Sint-Niklaas waren er dat gemiddeld 1.277, in Beveren 1.013.

Opvallend is wel de grote toename op het meetpunt in Beveren, in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Daar werden 56,40 procent meer fietsers geteld op de F4. “Antwerpen is vlakbij. De toename van de cijfers toont aan dat stedelingen in deze lockdownperiode nog meer op zoek zijn naar open ruimte. In Beveren is de toename ook te danken aan de realisatie, met subsidies van de provincie, van het nieuwe deel van de fietssnelweg tussen het station en de grens met Zwijndrecht”, stelt gedeputeerde voor Mobiliteit Riet Gillis (Groen). In Sint-Niklaas gaat het om een stijging van 11,8 procent, in Lokeren met 2,3 procent.

Duidelijke fietspiek

Op de hele fietssnelweg was op weekdagen de typische ochtend- en avondpiek minder duidelijk aanwezig. “Er is wel een duidelijke fietspiek in de late namiddag tussen 15 en 16 uur. Maar tijdens de lockdown is er per dag gemiddeld meer gefietst in het weekend dan op weekdagen. De inwoners van Oost-Vlaanderen ontdekten alleszins massaal de fietssnelwegen. We hopen dat ze deze fietsroutes ook na de coronaperiode blijven gebruiken om naar het werk, de school of de winkel te fietsen.”

