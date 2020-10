Aanloop naar Landjuweelfestival: expo over 18de eeuws toneelstuk van De Goudbloem in de bib Joris Vergauwen

12 oktober 2020

08u52 1 Sint-Niklaas In de bib op het Hendrik Heymanplein loopt nog tot 10 november de expo ‘Tijdloze tragiek op de planken. De Goudbloem speelt Genoveva’. Daarvoor dook Sofie Moors, masterstudent Nederlands aan de Universiteit Antwerpen, in het verleden van de Sint-Niklase rederijkerskamer De Goudbloem.

Een stukje Wase toneelgeschiedenis wordt in de bib op een toegankelijke, moderne en visuele manier gebracht, met de expo ‘Tijdloze tragiek op de planken. De Goudbloem speelt Genoveva’. In 2019 schreef Sofie Moors, masterstudent Nederlands aan de Universiteit Antwerpen, een masterscriptie over de opvoeringspraktijk van ‘De heylighe Genoveva ofte herkende onnoselheyt’. Het was toen een populair stuk over de grote levensthema’s. De Sint-Niklase rederijkerskamer De Goudbloem speelde het stuk in 1721. Sofie Moors kon gebruikmaken van een uniek werk: een zeventiende-eeuws handschrift van de Goudbloem, dat als Vlaams Topstuk is erkend en deel uitmaakt van de collectie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW). “Wat dat werk zo bijzonder maakt, is dat het regieaanwijzingen en een schets van het podium bevat. Dat is hoogst uitzonderlijke informatie uit die tijd”, klinkt het bij de Bibliotheca Wasiana, het stadsarchief, de Bib en de KOKW, die samen hun schouders onder deze expo zetten. “We laten Genoveva, het hoofdpersonage uit het toneelstuk, in de expo aan het woord. Zij begeleidt de bezoeker naar het niet te missen werk op deze expo: het handschrift van de rederijkerskamer. Ook de geschiedenis, de speelpraktijk en de maatschappelijke relevantie van de toneelgroep De Goudbloem worden belicht.”

De expo is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib, tot 10 november. Alles kadert ook in de komst van het Landjuweelfestival van Opendoek naar Sint-Niklaas, van 4 tot 8 november.