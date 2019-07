Aanhangwagen slaat overkop, rijbaan van E17 bezaaid met grind Kristof Pieters

06 juli 2019

23u04 1 Sint-Niklaas Op de parallelweg van de E17 in Sint-Niklaas is zaterdag een aanhangwagen met grind over kop gegaan. De steentjes kwamen terecht over twee rijstroken.

Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Antwerpen tussen de oprit Sint-Niklaas-West en de afrit Temse. Een aanhangwagen, getrokken door een Audi, ging plots aan het slingeren. De bestuurder verloor hierdoor de controle waarna de aanhangwagen overkop sloeg. Een lading grind van een 500-tal kilo kwam verspreid over de twee rijstroken verspreid waardoor de rijbaan korte tijd volledig afgesloten was met de nodige file tot gevolg. De brandweer kon de steentjes al snel opvegen waardoor er na een kwartier terug verkeer mogelijk was over één rijstrook. De chauffeur kon zijn wagen wel veilig tot stilstand brengen. Er vielen dan ook geen gewonden.