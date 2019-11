AA Gent-spits Laurent Depoitre laat auto achter na ongeval en pleegt vluchtmisdrijf Kristof Pieters

18 november 2019

09u38 46 Sint-Niklaas Voetballer Laurent Depoitre, spits bij AA Gent, was op 11 november betrokken bij een ongeval met vluchtmisdrijf. Hij ramde met zijn Audi R8 een verkeersbord op de Heidebaan en liet vervolgens zijn wagen zwaar gehavend achter op de parking van een restaurant.

De feiten gebeurde in de nacht van zondag op maandag op de Heidebaan. Rond 7.40 uur kreeg de politie melding van brokstukken op de rijbaan. Ter plaatse trof een patrouille een weggemaaid verkeersbord aan. De agenten volgden het oliespoor tot op de parking van een restaurant in een nabijgelegen straat. Daar stond een zwaar beschadigde Audi R8 met een buitenlandse nummerplaat.

Verder onderzoek bracht aan het licht dat de wagen in gebruik is door Laurent Depoitre. Hij kon pas later verhoord worden waardoor een alcohol- of drugtest niet meer mogelijk was. Depoitre zal nu wel worden vervolgd voor vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde op een boogscheut van Club Exo op de Heidebaan, een populaire uitgaansplek bij topvoetballers. Twee jaar geleden werden ook al Radja Nainggolan daar betrapt op rijden onder invloed na een interland van België tegen Griekenland. Hij had toen bijna 2 promille alcohol in het bloed.