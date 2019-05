900.000 euro subsidies voor restauratie monumentale delen VTS-site JVS

24 mei 2019

15u42 0 Sint-Niklaas Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) kent een subsidie van 927.525 euro toe voor de restauratie van de VTS-site in Sint-Niklaas.

Op de VTS-site zijn intussen al een hele tijd werkzaamheden aan de gang voor de omvorming van de vroegere technische school tot een nieuw woongebied. Een aantal delen van de VTS-site zijn echter beschermd als monument. Vlaams minister Geert Bourgeois heeft nu een subsidie toegekend om die beschermde delen, die ook een nieuwe bestemming krijgen, te restaureren. Met de erfgoedpremie van 927.525 euro worden het fabrieksgebouw, het scharniergebouw, het reftergebouw en de kapel gerestaureerd. Die gebouwen worden omgevormd tot woningen en appartementen, waaronder heel wat sociale woongelegenheden, en tot multifunctionele lokalen en atelier- en stockageruimte voor de stadsschouwburg.

De VTS-site, die al omgedoopt is tot ‘Vakschoolhof’, staat al sinds 2008 leeg. In 2017 heeft de muziekacademie al enkele nieuwe lokalen op de site in gebruik genomen. Intussen zijn de bouwwerken van start gegaan voor de invulling van de andere delen, met vijf bouwheren: de stad Sint-Niklaas, Interwaas, De Waasse Landmaatschappij, de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij en de private bouwpartner Mevaco. Tegen 2020 worden als sluitstuk drie nieuwe groene openbare pleinen ingericht. De volledige site zal dan toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.