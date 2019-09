90 uur in mandje van 1 vierkante meter: “Het was een droomvlucht, het perfecte scenario” Joris Vergauwen

18 september 2019

08u03 3 Sint-Niklaas 90 uur en 31 minuten: zo lang zaten ballonvaarders Philippe De Cock en Geert Peirsman samen in een mandje van één vierkante meter. Daarmee hebben ze het Belgische duurrecord ballonvaren verbrijzeld. Vandaag moeten ze het hele eind terug, van aan de Zwarte Zee in Bulgarije naar het Waasland, goed voor 2.500 kilometer, maar dan over de grond.

Philippe De Cock (57) stond vorige vrijdag de dertiende aan de start van zijn dertiende Gordon Bennett Cup. Het geluk was echter aan zijn kant. “Het was echt een droomvlucht. Alles is fantastisch verlopen. We hebben heel lang kunnen vliegen én de weersomstandigheden waren perfect om zo’n vlucht te doen. De startplaats was ook ideaal gelegen, in de Franse Vogezen. We konden eerst een stukje westwaarts, om vervolgens na 48 uur helemaal naar het oosten te varen. Het kon niet beter: altijd stabiel weer, geen risico op onweer of regen. Ik heb nu ook mijn eigen Belgisch duurrecord uit 2001 kunnen breken. Dat stond op 66 uur en 31 minuten.”

De Cock, die in Tielrode brouwerij VBDCK uitbaat, won de Gordon Bennett Cup al twee keer. In 2006, toen de wedstrijd in Waasmunster startte, pakte hij samen met Ronny Van Havere uit Sint-Niklaas de winst na een vlucht van 2.443,39 kilometer, tot in het meest noordelijke puntje van Noorwegen, dicht bij de grens met Rusland en de Barentszee. Ook in 1999 schreef De Cock de wedstrijd al eens op zijn naam. Voor Geert Peirsman (46) uit Puivelde was het de vijfde deelname aan de Gordon Bennett. Telkens vloog hij met Philippe De Cock. “We zijn goeie vrienden. Dat is ook wel nodig natuurlijk, als je zo lang met elkaar doorbrengt in een mand van 1 vierkante meter. Het is veel wachten: op de wind, op het draaien van de wind. Maar we zijn wel continu bezig. Er is voortdurend overleg met het grondteam. Europa is heel dichtbevolkt. Er zijn overal luchthavens en dus heel veel beperkingen. Het is een kunst om daartussen te vliegen, zodanig dat je overal doorgang krijgt om verder te kunnen. Daar is ook het grondteam mee bezig. Zo’n team van 5 mensen staat in voor 3 ballons. Zij bekijken het weer, ze bellen naar luchtverkeersleiders om te vragen of de ballons op dat moment op die hoogte voorbij kunnen. Zij effenen als het ware het pad voor ons. Er zijn twee teams móeten landen omdat ze te vroeg bij München kwamen zondagavond. De luchtverkeersleiding liet hen niet passeren. Begrijpelijk ook dat die passagiersvliegtuigen niet moeten wachten voor een ‘ballonneke’, dat is een miljoenenbusiness.”

Droge koekjes

Veel staat er niet op het menu tijdens zo’n ballonvlucht. “We nemen vooral droge dingen mee: heel wat droge koekjes, salami, kaas, yoghurt. En heel veel water. Slapen doen we op een bankje. Er is een klepje in de mand dat we kunnen openen en waar we onze voeten door kunnen steken. Per dag slapen we een uur of vier, meer niet. De mand is heel klein, maar alles staat in functie van het gewicht. Hoe minder alles weegt, hoe meer ballast je kan meenemen en hoe verder je dus kan vliegen. Zo doen we het ook met onze stoelgang. Naar het toilet gaan, gebeurt in een toiletemmer en in een groen plastic zakje. Dat houden we bij want dat is ballast. Overdag blijft dat aan boord. Anders verliezen we gewicht en stijgt de ballon. ‘s Avonds als het afkoelt, gooien we dat als eerste buiten.”

Voor ervaren ballonvaarders blijkt deze wedstrijd het allermooiste. “De Gordon Bennett is legendarisch. Het was in 1906 de allereerste race in de luchtvaart, nog voor er vliegtuigen waren. En het is de eenvoud die het zo mooi maakt. Iedereen start op dezelfde plaats. Wie de langste afstand aflegt wint. Dat is de enige regel. Maar die eenvoud maakt het ook moeilijk. De balloninstallatie moet goed functioneren, het team moet goed werk leveren en dan moet alles nog wat meezitten. Maar met een gasballon varen, is het mooiste dat er is. De naam van mijn ballon is ‘Estelle’, naar mijn eerste kleindochter. Het is een meisje dat doet wat ze wilt. (lacht) Om de vergelijking te maken met een gasballon: die moet je proberen onder controle te houden, maar de gasballon vliegt met jou, niet omgekeerd. Met een warmeluchtballon is het helemaal anders. Die heb je onder controle, daar vlieg jíj mee. En natuurlijk is alles geruisloos met een gasballon. Je hebt niet het geluid van de brander. De stilte is overweldigend. Je zweeft gewoon mee met de wind, over alles en iedereen. ‘s Nachts vlieg je over steden en dorpen, zonder dat iemand weet dat er een ballon over vliegt. Dat maakt het allemaal zo speciaal.”

Dinsdagavond overnachtten ze in een hotel aan de Zwarte Zee in Bulgarije, samen met de volgploeg die met de auto achter kwam. Vandaag keren ze terug naar het Waasland, goed voor 2.500 kilometer, maar dan over de grond.