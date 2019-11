90-jarige man op slag dood na val uit raam van tweede verdieping van rusthuis Kristof Pieters

07 november 2019

08u52 12 Sint-Niklaas Donderdagochtend heeft er zich een drama afgespeeld in het rusthuis Heilig Hart aan Tereken in Sint-Niklaas. De hulpdiensten kregen rond 6 uur een oproep dat er een man uit het raam van de tweede verdieping naar beneden was gevallen. Het slachtoffer kwam zo’n 8 meter lager op de oprit terecht en was op slag dood.

De hulpdiensten konden enkel nog de dood van de 90-jarige man vaststellen. Hoe het dramatische ongeval kon gebeuren is vooralsnog een raadsel en zal verder grondig onderzocht worden, alle pistes liggen momenteel open. Het woonzorgcentrum Heilig Hart is een modern gebouw dat nog maar enkele jaren in gebruik is. De ramen van de kamers zijn voorzien van glazen balustrades. De medewerkers van de afdeling waar de man verbleef, reageerden bijzonder aangeslagen.