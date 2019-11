90-jarige man op slag dood na val uit raam van tweede verdieping van rusthuis: “Dit had nooit mogen gebeuren, alle ramen zijn normaal op slot” Kristof Pieters

08u52 376 Sint-Niklaas Een bejaarde man van 90 jaar is donderdagochtend bij een dramatisch ongeval om het leven gekomen in het rusthuis Heilig Hart aan Tereken in Sint-Niklaas. Hij viel door het raam vanop de tweede verdieping naar beneden en was op slag dood. Het is voorlopig een raadsel hoe het raam geopend kon worden. Volgens de directie zijn alle ramen beveiligd met sloten. Het parket onderzoekt de zaak.

Het slachtoffer woonde samen met zijn echtgenote nog maar een tijdje in het woonzorgcentrum. Ze deelden een kamer op de tweede verdieping vlak aan de ingang van het woonzorgcentrum. “De nachtverpleging was al een paar keer komen kijken omdat de man bijzonder onrustig en wat verward was”, vertelt algemeen directeur Hilde Servotte. “Om half zes was de laatste check-up gebeurd. Toen de verpleging een half uur later opnieuw kwam kijken, was de man verdwenen en stond het raam open.”

Op slag dood

De bejaarde man bleek uit het raam gevallen en was zo’n 8 meter lager op de oprit terecht gekomen. De hulpdiensten konden enkel nog het overlijden van de 90-jarige man vaststellen. Hij moet op slag dood geweest zijn. Hoe het dramatische ongeval kon gebeuren, is vooralsnog een raadsel en zal verder grondig onderzocht worden.

Het woonzorgcentrum Heilig Hart nam pas enkele jaren geleden de nieuwbouw in gebruik. Opvallend zijn de grote ramen van de kamers die zorgen voor lichtinval. Deze zijn voorzien van glazen balustrades. “De ramen kunnen geopend worden voor het wassen van de ruiten maar de hendels zijn voorzien van een slot”, legt directeur Servotte uit. “In principe had dit ongeval dus nooit kunnen en mogen gebeuren. Hoe deze bewoner er dan toch in geslaagd is om het raam te openen, maakt nu onderwerp uit van een ernstig onderzoek.” Mogelijk was het betrokken raam toch niet afgesloten met een sleutel maar het is ook niet uitgesloten dat de man met zoveel kracht aan de hendel heeft getrokken dat het slot geforceerd werd.

Steun en troost zoeken bij elkaar

De directie van het woonzorgcentrum verzamelde donderdagochtend alle personeelsleden om uitleg te geven. “Daarna konden ze steun en troost zoeken bij elkaar. Iedereen is hier bijzonder zwaar aangeslagen natuurlijk”, vervolgt Servotte. “Het is de allereerste keer dat we zoiets meemaken. Doordat het ongeval vlakbij de ingang gebeurde, zijn er ook veel mensen mee geconfronteerd geworden. Vooral voor de nachtverpleging was dit een hele shock. Iedereen heeft echter beslist om vandaag al terug aan de slag te gaan. We hebben wel gezorgd voor extra mensen om hen bij te staan. De medewerkers van de afdeling waar de man verbleef reageerden bijzonder aangeslagen. Uiteraard is onze aandacht wel eerst gegaan naar de echtgenote van het slachtoffer en de familie. Die hebben we meteen opgevangen. Daarna hebben we ook nog heel wat ongeruste telefoontjes gekregen van mensen van wie hier een familielid verblijft. De aandacht van medebewoners hebben we zoveel als mogelijk proberen afleiden via activiteiten.”

Het is nu afwachten wat het onderzoek zal uitwijzen. “Maar in ieder geval zullen er extra veiligheidsmaatregelen komen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren”, besluit Servotte.