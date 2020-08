83 bestuurders op de bon geslingerd bij drie snelheidscontroles Kristof Pieters

27 augustus 2020

16u56 22 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft donderdag 83 bestuurders geverbaliseerd bij drie verschillende snelheidscontroles verspreid over het grondgebied.

In de Tuinlaan (zone 50 km/u) werden 192 voertuigen gecontroleerd, 47 bestuurders (24%) waren in overtreding. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 83 kilometer per uur. Deze bestuurder mag zich verwachten aan een boete van 155 euro.

In Belseledorp (binnen de bebouwde kom van 50 km/u) werden 226 voertuigen gecontroleerd. Hier waren twaalf bestuurders (5%) in overtreding. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 71 per uur. Hier hangt een boete aan vast van 108 euro.

In de zone 30 van de Beukenlaan tot slot werden 24 voertuigen geflitst op een totaal van 118 (20%). De hoogst gemeten snelheid was 55 kilometer per uur. Deze bestuurder mag zich verwachten aan een boete van 152 euro.