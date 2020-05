64,5 op 100: het fietsrapport voor Sint-Niklaas Joris Vergauwen

28 mei 2020

23u54 0 Sint-Niklaas In het fietsrapport van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde scoort Sint-Niklaas 64,5 procent. Daarmee staat het op de vijfde plaats van de twaalf centrumsteden.

Voor Sint-Niklaas namen 221 fietsers deel aan de enquête. 64,5 op 100 is de totaalscore. Niet meteen een topscore, al neemt de Wase hoofdstad daarmee wel de vijfde plaats in van de twaalf centrumsteden.

In de enquête zijn fietsers het meest tevreden over de aanpak van de fietsinfrastructuur bij de heraanleg van straten (3,6 op 5), de mogelijkheid om fietsen veilig en comfortabel te stallen (3,7/5), de campagnes van de stad om fietsen te promoten (3,7/5) en de bewegwijzering van fietsroutes (3,8/5).

Het minst tevreden waren de ondervraagde fietsers over een aanspreekpunt voor vragen of klachten over fietsinfrastructuur (2,6/5), het comfortabel fietsen (2,9/5) en de mogelijkheid voor ouderen om met een gerust hart te fietsen (2,9/5).

Uiteindelijk gaven de 221 fietsers Sint-Niklaas een score van 3,1 op 5 op de vraag of de stad het verdient om Fietsstad te worden.

Sint-Niklaas Zuid

“We zijn blij met deze score en het motiveert om het de volgende keer nog beter te doen”, reageert schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Het fietsrapport wordt nu in detail bekeken en we gaan na welke aspecten kunnen verbeteren. Met de grote openbare werken in het kader van het programma ‘Sint-Niklaas Zuid’ maken wij vanaf dit jaar alvast een grote sprong voorwaarts op vlak van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur.”