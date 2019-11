62 km/uur door zone 30: boete van 229 euro Kristof Pieters

26 november 2019

16u30 0

De politie van Sint-Niklaas heeft snelheidscontroles gehouden in de zone 30 in de Lindenstraat. In totaal werden 447 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 84 voertuigen waren in overtreding (18,7%). De hoogst gemeten snelheid bedroeg 62km/u. Deze bestuurder kreeg een boete van 229 euro toegestuurd. De politie laat weten dat er in de toekomst nog meer controles zullen plaatsvinden in de zone 30.