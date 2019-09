60 snelheidsovertredingen in zone 30 van Hertjen Kristof Pieters

17 september 2019

18u17 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft ook in de tweede week van het schooljaar verscherpt toezicht gehouden in de schoolomgevingen en fietsstraten. Dat leverde heel wat pv’s op.

Op het Hertjen werden in de zone 30 tijdens de schoolspits 186 voertuigen gecontroleerd. 60 ervan waren in overtreding. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 76 km/u. Deze bestuurder mag zich verwachten aan dagvaarding voor de politierechtbank en intrekking rijbewijs. Meer voorbeeldige chauffeurs waren er in de Watermolendreef waar bij een snelheidscontrole geen overtredingen werden vastgesteld. In fietsstraten werd ook controle gedaan op het verbod van het inhalen van fietsers. 10 chauffeurs werden op de bon geslingerd. Er was ook 1 vaststelling voor het inrijden van een schoolstraat op een moment dat dit verboden was.

Ook fietsers werden gecontroleerd. Er waren 3 vaststellingen voor het negeren van een doorgangsverbod door fietsers en nog eens 3 voor het rijden in de tegenovergestelde richting op een enkelrichtingsfietspad. 4 minderjarige fietsovertreders (-16 jaar) zullen uitgenodigd worden tot het volgen van verkeersklas op woensdagnamiddag.