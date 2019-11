6 % van chauffeurs te snel in oktober Kristof Pieters

25 november 2019

16u43 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft in oktober in totaal 19.195 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd, en dit in 33 straten. 1.127 chauffeurs begingen een overtreding. 6 % reed te snel.

Van de snelheidsovertreders kwamen 10 bestuurders in aanmerking voor het intrekken van hun rijbewijs. De gemotoriseerde politie haalde 37 bestuurders uit het verkeer, waaronder 5 op de Heidebaan op één flitsmoment tussen 22 en 23 uur en 7 op de Nieuwe Baan op een avond tussen 20 en 21 uur. Op de Heidebaan werd een ‘laavlieger’ betrapt die aan 185 km/uur reed in de zone 70.

Straten die boven het ‘overtredingsgemiddelde’ scoren zijn de Brandstraat, Heidebaan, Heistraat, Houten Schoen, Hulstbaan, Prins Boudewijnlaan, Pastorijstraat, Singel, Slachthuisstraat, Tuinlaan, Weimanstraat en Weynstraat.

De meest bedroevende flitsresultaten werden behaald in de Slachthuisstraat, waar 30 % van de gecontroleerde chauffeurs te snel reed. De straten met respectievelijk de tweede- en derde meeste overtredingen, zijn de Brandstraat (28 %) en de Pastorijstraat (16 %).

In de bebouwde kom, was 89 km/u de hoogst gemeten snelheid in de Vossekotstaat en in de Weynstraat