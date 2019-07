4 chauffeurs onder invloed bij alcoholcontroles Kristof Pieters

15 juli 2019



De politie van Sint-Niklaas hield afgelopen vrijdag alcoholcontroles tussen 16 en 24 uur in de Houten Schoen, Weynstraat, Bellestraat en Vossekotstraat. In totaal werden 171 bestuurders gecontroleerd. 1 chauffeur bevond zich in de alarmfase. Zijn rijbewijs werd voor drie uren ingetrokken. Hij ontvangt ook een boete van 179 euro. 3 bestuurders reden dronken rond. 2 ervan moesten hun rijbewijs voor 6 uren inleveren. Van 1 bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij zal zich mogen verantwoorden voor de politierechter. 1 chauffeur was niet in orde met het beveiligingssysteem van een kinderzitje.