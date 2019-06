33-jarige vrouw omgekomen bij woningbrand in Oude Molenstraat Kristof Pieters

18 juni 2019

21u12 24 Sint-Niklaas Bij een woningbrand in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas is dinsdag een 33-jarige vrouw om het leven gekomen. Het vuur bleef lange tijd onopgemerkt en was al grotendeels uit zichzelf gedoofd.

De brandweer werd dinsdagavond niet opgeroepen voor een woningbrand, maar wel om een deur te openen in de Oude Molenstraat. Het ging om een huis vlak naast de Fiat-garage De Maeyer. De hulpdiensten waren gealarmeerd omdat de bewoonster geen gehoor gaf toen er werd aangebeld. Ter plaatse stelde de brandweer vast dat de ramen op de bovenverdieping zwartgeblakerd waren. Het vermoeden dat er een brand had gewoed, werd al snel bevestigd toen de hulpdiensten zich een toegang tot het huis forceerden. Binnen werd inderdaad een vuurhaard aangetroffen. Er bleek een bijzonder zware rookontwikkeling te zijn, maar het vuur was al grotendeels gedoofd door een gebrek aan zuurstof.

Even later trof de brandweer het levenloos lichaam aan van een jonge vrouw. Het gaat om de 33-jarige bewoonster. Aanvankelijk bestond de vrees dat haar twee kinderen aanwezig waren. Het was namelijk de babysit die had aangebeld omdat ze die avond op de kinderen zou letten. Er werden meteen verschillende ziekenwagens en een MUG-team opgeroepen. Na het doorzoeken van de woning bleek dat ze gelukkig niet aanwezig waren. De politie bevestigt alleszins dat er geen andere slachtoffers zijn buiten de vrouw. Het parket stuurt een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.