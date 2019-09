30 procent van chauffeurs rijdt te snel in schoolomgeving Kristof Pieters

09 september 2019

14u27 0 Sint-Niklaas Tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar hield de politie van Sint-Niklaas snelheidscontroles in de schoolomgevingen met een zone 30. Maar liefst 30% van de chauffeurs was in overtreding.

In totaal controleerde de politie 1.044 voertuigen in de Pastorijstraat, Hertjen, Breedstraat, Kemzekestraat en Belseledorp. 313 bestuurders reden te snel (30,93 %). De hoogst gemeten snelheid in de zone 30 km/u, bedroeg maar liefst 70 km/u. De bestuurder mag zich verwachten aan een dagvaarding voor de politierechtbank en riskeert de intrekking van z’n rijbewijs. De verkeersdienst van de politie Sint-Niklaas zal in de toekomst op regelmatige basis controles uitvoeren in de schoolomgevingen.