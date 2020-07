3,9 miljoen om 410 extra plaatsen te creëren in secundair onderwijs Kristof Pieters

17 juli 2020

17u50 4 Waasland De onderwijszone Sint-Niklaas (Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Temse) kan in 2021 rekenen op 3,9 miljoen euro extra capaciteitsmiddelen voor het creëren van 410 extra plaatsen in het secundair onderwijs.

De nood aan bijkomende schoolcapaciteit als gevolg van onder meer de demografische groei is een uitdaging waarmee heel wat steden en gemeenten sinds 2010 worden geconfronteerd. Om die reden moet de capaciteit verhoogd worden waar de noden het hoogst zijn. De analyse van de tekorten gebeurde sinds 2010 daarom ook steeds op niveau gemeente, stad of onderwijszone. In 2021 wordt op voorstel van Vlaams minister voor onderwijs Ben Weyts (N-VA) 3,9 miljoen euro toegekend aan de onderwijszone Sint-Niklaas.

Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA), die het dossier van capaciteit reeds sinds vorige legislatuur opvolgt, is tevreden met deze inspanning. “Dat we in het Waasland nood hebben aan extra capaciteit, is de afgelopen jaren al gebleken in Beveren en Sint-Niklaas. Tegen 2024-2025 wordt er in de onderwijszone Sint-Niklaas een tekort van 2.568 plaatsen voorspeld in het secundair onderwijs. Daarom zal de komende jaren de focus bij het verdelen van de capaciteitsmiddelen liggen op het creëren van bijkomende plaatsen in het secundair onderwijs.”