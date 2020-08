3,9 miljoen euro voor onderwijs in Sint-Niklaas: “410 extra plaatsen creëren” Joris Vergauwen

27 augustus 2020

14u43 0 Sint-Niklaas Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 34 miljoen euro in extra plaatsen in het onderwijs. Daarvan gaat 3,9 miljoen euro naar Sint-Niklaas, waarmee 410 extra plaatsen in het secundair onderwijs moeten worden gecreëerd.

De middelen die minister Weyts vrijmaakt, gaan naar de regio’s waar het plaatsgebrek in het onderwijs het grootst zijn. Na de Vlaamse Rand, Antwerpen en Brussel krijgt de onderwijszone Sint-Niklaas het meeste geld. Het gaat om 3,9 miljoen euro dat wordt vrijgemaakt voor scholen in Sint-Niklaas. Dat moet zorgen voor 410 extra plaatsen.

Vlaanderen verwacht tegen het schooljaar 2024-2025 een tekort van tienduizenden plaatsen en investeert daarom in bijkomende capaciteit. Met deze investeringsronde moeten er in Oost-Vlaanderen 805 extra plaatsen komen, waarvan dus 410 alleen al in Sint-Niklaas. “Deze middelen worden uitgegeven in 2021 en komen bovenop de 196 miljoen euro die al eerder was voorzien voor Vlaamse scholenprojecten voor de periode 2019-2022. De 34 miljoen wordt toegespitst op het secundair onderwijs en op regio’s waar de noden het grootst zijn”, aldus Weyts.