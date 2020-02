26.559 mensen op museumbezoek in 2019: bezoekersaantal stedelijke musea stijgt met 39 procent JVS

21u44 0 Sint-Niklaas In 2019 hebben in totaal 26.559 mensen de drie Sint-Niklase musea bezocht. Een stijging van 39 procent tegenover 2018, toen de musea 19.101 mensen konden verleiden.

Tussen 2009 en 2018 bezochten jaarlijks gemiddeld 21.684 mensen de musea in Sint-Niklaas. Dat 2019 een goed museumjaar was in Sint-Niklaas mag duidelijk zijn met de 26.559 bezoekers. Het is een stijging van bijna 40 procent tegenover 2018. “Er zijn vier redenen voor deze stijging. We hebben een aantal sterke tentoonstellingen gehad, er was de introductie van de MuseumPass (+1.159), de Open Monumentendag en Terrazza scoorden goed (+1.157) en voor het eerst werden de bezoekers van de Piet Elshoutzaal (+2.014) meegerekend”, aldus museumconservator Ward Bohé.

SteM Zwijgershoek was in 2019 goed voor 13.050 bezoekers, de Salons voor 9.657 en het Mercatormuseum voor 3.852. Het museum ziet over het algemeen wel een dalende tendens in het bezoek van groepen en scholen.